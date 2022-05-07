Вражеская авиация обстреляла Сумщину: ранение получил пограничник

Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Больше всего страдают именно пограничные украинские области.

В субботу, 7 мая, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине. Под обстрелы с воздуха попали территории Миропольской и Хотинской общин. Эти селения находятся возле границы с Курской областью России.

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Их обстреляли из самолетов. Удар был нанесен ракетами "воздух – земля". Враги дважды нанесли ракетно-бомбовый удар. По данным Государственной пограничной службы Украины, предположительно парой самолетов Су-35.

Оба обстрела произошли на участке отдела пограничной службы "Юнаковка" Сумского отряда. Украинские пограничники, несшие службу на этом направлении, успели укрыться. По данным руководителя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого, один пограничник получил ранение.

В Госпогранслужбе отметили, что во время одного из заходов вражеские самолеты обстреливали не только украинскую, но и открывали огонь по российской территории.

Видео последствий обстрела пограничников в Сумской области

Перед тем в воздушных силах Украины отметили, что российские оккупанты боятся вступать в открытый воздушный бой с украинскими пилотами и избегают входить в воздушное пространство, которое контролирует украинская система противовоздушной обороны. Следовательно, значительно уменьшилось количество сбитых самолетов (по состоянию на 7 мая, за время войны украинские защитники сбили 199 самолетов врага). Следовательно,оккупанты решили прибегнуть к ракетным ударам, которые наносят с территории России.

Ракетные удары по Украине

Стоит добавить, что обстрел произошел почти тогда, когда оккупанты нанесли ракетные удары и по другой части Украины – Одесщине. В самой Одессе раздались взрывы. Там работает ПВО и боевая авиация. Взрывы прозвучали и в Николаеве, а также в Хмельницкой области.

Украинцам рекомендуют и в дальнейшем во время сирен воздушной тревоги прятаться в укрытиях и находиться там до окончания опасности удара от врага.