В ночь на 2 сентября ударные дроны типа "Шахед" движутся в Киевскую область. В регионе работают силы противовоздушной обороны.

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Дроны атаковали Киевскую область

Россия запустила по Украине ударные дроны, которые долетели до Киевской области. там по вражеским целям работали наши силы противовоздушной обороны. В КМВА призывают не снимать работу защитников неба.

Пока неизвестно никаких деталей относительно этого. Также не сообщали ничего о последствиях.

Ранее взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. В частности, в Полтаве, на Днепропетровщине и в Харькове. В Харькове также зафиксировано два попадания.

Помните, во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.