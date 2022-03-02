Вражеские истребители снова пытались нанести удар по Штабу Обороны Харьковщины

Российские орки уже почти целую неделю бомбят территорию независимой Украины. Сложная ситуация, в частности, в Харьковской области.

Из-за неспособности никчемной армии России захватить Харьков, кровавый агрессор массово разрушает весь город. Не осталось ни одного района, где бы не прозвучал хотя бы один взрыв.

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Очередной обстрел Харькова

Недавно оккупанты с помощью истребителей снова пытались нанести удар по Штабу Охраны Харьковщины. Украинский военный и политический деятель Константин Немичев отправил видео с кадрами последствий обстрела.

Сегодня Путин продолжает обстреливать Харьков и производить геноцид украинского населения. Это – апокалипсис 21 века. Это когда человек хочет доказать что-то войной, но уже "русский мир" никто не хочет. Мы будем обороняться и увольнять Харьков. Будем давать отпор и наказывать за нарушение всех человеческих законов,

– отметил Немичев.

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