Через неспроможність нікчемної армії Росії захопити Харків, кривавий агресор масово руйнує усе місто. Не залишилось жодного району, де б не пролунало бодай одного вибуху.

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Черговий обстріл Харкова

Нещодавно окупанти за допомогою винищувачів знову намагалися завдати удару по Штабу Охорони Харківщини. Український військовий та політичний діяч Костянтин Немічев надіслав відео з кадрами наслідків обстрілу.

Сьогодні Путін продовжує обстрілювати Харків і робити геноцид українського населення. Це – апокаліпсис 21 століття. Це – коли людина хоче довести щось війною, але вже "русскій мір" ніхто не хоче. Ми будемо оборонятись та звільняти Харків. Будемо давати відсіч і карати за порушення всіх людських законів,

– наголосив Немічев.

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