"Укрзализныця" сообщила об обесточивании участков в четырех областях в результате обстрелов

Утром 16 декабря Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Ряд областей получили повреждения.

Вражеские обстрелы обесточили железную дорогу в 4 областях

Так, в результате повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Отмечается, что пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами.

Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах "Укрзализныци" и вокзалах,

– отметили в компании.

Посадка и высадка ведется через подземные переходы.

Харьков полностью обесточен

Спикер "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко сообщила журналистам, что город полностью обесточен. Метро приостановило работу.

В то же время Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, работающие все "Пункты Несокрушимости". В них можно согреться, подзарядить телефон, есть горячий чай и интернет.