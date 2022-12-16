"Укрзализныця" сообщила об обесточивании участков в четырех областях в результате обстрелов
Источник:УЗ
Утром 16 декабря Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Ряд областей получили повреждения.
Вражеские обстрелы обесточили железную дорогу в 4 областях
Так, в результате повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
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Отмечается, что пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами.
Сохраняйте спокойствие, следите за обновлением информации на официальных каналах "Укрзализныци" и вокзалах,
– отметили в компании.
Посадка и высадка ведется через подземные переходы.
Харьков полностью обесточен
Спикер "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко сообщила журналистам, что город полностью обесточен. Метро приостановило работу.
В то же время Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, работающие все "Пункты Несокрушимости". В них можно согреться, подзарядить телефон, есть горячий чай и интернет.Обратите внимание: в некоторых областях ввели аварийные отключения света. Где нет света из-за массированной атаки – читайте дальше в материале 24 канала