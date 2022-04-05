Вражеские "прилеты" в Краматорске: повреждено железнодорожное полотно

В ночь с 4 на 5 апреля враг вновь обстрелял Краматорск Донецкой области. Снаряды разрушили крыло местной школы. Также, как оказалось, повреждения получило и железнодорожное полотно.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко. Он отметил, что неизвестен масштаб повреждений.

Ранее Интенсивные обстрелы произошли в Донецкой области: в Краматорске – тяжелый прилет

Сроки ремонта неизвестны

Занимаемся. По срокам пока неясно. Будет что-то известно подробнее – сразу сообщу,

– написал Гончаренко.

Накануне враг обстрелял не только Северодонецк, но и Авдеевку, Нью-Йорк и Марьинку. Оккупанты били из ствольной артиллерии, "Градов" и танков.

Что касается Краматорска, то там значительные повреждения получила местная школа. Крыло, где был расположен спортзал, уничтожило вдребезги. На месте работают коммунальные службы. Сейчас количество пострадавших неизвестно.

Ужасные последствия обстрелов Мерефы в Харьковской области: смотрите видео