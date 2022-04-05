Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко. Він зазначив, що наразі невідомий масштаб пошкоджень.

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Терміни ремонту наразі невідомі

Займаємось. За термінами поки що незрозуміло. Буде щось відомо докладніше – одразу повідомлю,

– написав Гончаренко.

Напередодні ворог обстріляв не лише Сєвєродонецьк, а й Авдіївку, Нью-Йорк та Мар'їнку. Окупанти гатили зі ствольної артилерії, "Градів" та танків.

Щодо Краматорська, то там значних пошкоджень зазнала місцева школа. Крило, де був розташований спортзал, знищило вщент. На місці працюють комунальні служби. Наразі кількість постраждалих невідома.