Про ситуацію на Донеччині розповіли в Офісі Президента, інформує 24 канал. Ворог обстрілював не лише Краматорськ, а й Авдііївку, Нью-Йорк та Мар'їнку.

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Ворог використовував і "Гради", і танки

Для руйнування українських міст ворог використовував ствольну артилерію, танки та "Гради". Окупанти пошкодили приватні будинки та промислову інфраструктуру. Обсяги збитків та інформацію щодо поранених та загиблих наразі встановлюють.

Обстріли пошкодили школу в Краматорську

Тим часом телеканал "Дом" повідомляє, що від ворожих обстрілів постраждала школа у Краматорську. Зруйнована та її частина, де був розташований спортивний зал. Пошкоджена також лінія теплопостачання. На місці зараз працюють комунальні служби.

Дивіться відео руйнувань у Краматорську: відео телеканалу "Дом"