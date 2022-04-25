Вражеские ракеты ударили по железной дороге под Здолбуновом: есть раненые, повреждены дома

Враги утром 25 апреля нанесли ракетный удар по Ровненской области. Разрушение – на железной дороге возле Здолбунова. Один человек пострадал.

О последствиях обстрела рассказал глава ОВА Виталий Коваль. Он прибыл на место, чтобы осмотреть повреждения.

Ранее Это достаточно серьезный железнодорожный узел, – Садовый об обстреле во Львовской области

Один из работников получил ранения

Коваль отметил, что один из работников железной дороги получил легкие ранения. Из-за взрыва повреждены окна и крыши домов, расположенных неподалеку.

Оцениваем убытки. С жителями работают психологи,

– пояснил кузнец.

Глава ОВА отметил, что движение поездов сейчас возобновлено, однако ликвидация последствий обстрела до сих пор продолжается. Руководитель области попросил местных жителей в случае взрывов не выкладывать фото и видео в интернет.

В Укрзализныце сообщали о повреждениях на Западе и Центре Украины

Ранее в Укрзализныце сообщили, что утром, 25 апреля, россияне обстреляли 5 железнодорожных станций, которые расположены в Центре и на Западе Украины. Из-за этого задерживалось движение по меньшей мере 16 поездов.

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