Вражеские войска предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении Сумы, Лебедин и Ахтырку

Войска оккупантов силами до двух БТГр делают неудачные попытки удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырку. Однако Вооруженные Силы Украины не позволяют оккупировать эти территории.

В то же время на Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении на Киев с целью блокирования столицы.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что на Северском направлении оккупационные войска, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока.

Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Перемога, Остролучье войска противника потеряли наступательный потенциал,

– добавили в ведомстве.

На Слобожанском направлении до шестнадцати БТГр тоже продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

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