Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. По его словам, такие шары можно сбивать.

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Россия хочет узнать размещение украинской ПВО

Рыженко отметил, что воздушные шары использовались еще во время Второй мировой войны. На днях они были обнаружены во многих городах Украины. По мнению военного эксперта, оккупанты запустили шары, чтобы узнать позиции нашей противовоздушной обороны.

"Это такая военная хитрость. Шар имитирует большую воздушную цель. Когда система ПВО, например, радиолокационная станция, видит эту цель, то понимает, что это не ракета и не самолет. Это цель, которая движется с небольшой скоростью", – сказал он.

Однако когда активизируются украинские радиолокационные станции, враг может зафиксировать их размещение, утверждает военный эксперт.

Рыженко о вражеских воздушных шарах: смотрите видео

Вражеские шары можно сбивать

Андрей Рыженко считает, что воздушные шары можно легко обнаруживать через оптический канал и сбивать их.

Наши военные знают, как этому противодействовать. А для того, чтобы они не летали в нашем воздушном пространстве, через оптический канал, а не через радиолокационный, можно сбивать их,

– заметил он.

Воздушные силы о воздушных шарах