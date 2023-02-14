Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. За його словами, такі кулі можна збивати.

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Росія хоче дізнатися розміщення української ППО

Риженко зауважив, що повітряні кулі використовувалися ще під час Другої світової війни. Днями їх виявили у багатьох містах України. На думку військового експерта, окупанти запустили кулі, щоб дізнатися позиції нашої протиповітряної оборони.

"Це така військова хитрість. Куля імітує велику повітряну ціль. Коли система ППО, наприклад, радіолокаційна станція, бачить цю ціль, то розуміє, що це не ракета і не літак. Це ціль, яка рухається із невеликою швидкістю", – сказав він.

Однак коли активізуються українські радіолокаційні станції, то ворог може зафіксувати їхнє розміщення, стверджує військовий експерт.

Риженко про ворожі повітряні кулі: дивіться відео

Ворожі кулі можна збивати

Андрій Риженко вважає, що повітряні кулі можна легко виявляти через оптичний канал та збивати їх.

Наші військові знають, як цьому протидіяти. А для того, щоб вони не літали у нашому повітряному просторі, через оптичний канал, а не через радіолокаційний, можна збивати їх,

– зауважив він.

Повітряні сили про повітряні кулі