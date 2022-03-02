Вражеский десант летит в сторону Воскресенского, возможна атака на АЭС

Российский десант движется в сторону Воскресенского Николаевской области. Оккупанты направляются туда утром 2 марта.

Об этом в телеграмме сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он ссылается на источники Национальной гвардии Украины.

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Геращенко обратил внимание на то, что именно там находится Южно-Украинская атомная электростанция. В это направление вылетела группа из более 20 вертолетов оккупантов с десантниками.

Возможно, будет атака на АЭС. Национальная Гвардия готова принять бой,

– подчеркнул советник главы МВД.

Россияне – возле Энергодара, там также АЭС

Захватчики подошли к городу Энергордар, но местные жители готовы дать отпор врагу. В Запорожской АЭС (самая большая атомная электростанция в Европе) сообщили, что их сотрудники вышли на дорогу, чтобы не пропустить армию России.

"Оккупанты услышали и пошли доказывать своему руководству. Следующая встреча в 15:00. Но все может измениться в любой момент", – отметили в "Энергоатоме".

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