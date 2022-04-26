Вражеский дрон помог нацгвардейцам уничтожить ДРГ оккупантов

Украинские военные продолжают истреблять российских оккупантов. И способствуют этому – кто бы мог подумать – вражеские дроны.

Спецназовцы Нацгвардии воспользовались посаженным вражеским дроном. Данные, получившиеся из летательного аппарата, позволили обнаружить разведывательно-диверсионную группу и уничтожить ее.

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Дрон долетался, а оккупанты – довоевались

С помощью дрона российские захватчики осуществляли воздушную разведку. Они изучали, куда можно наносить удары, а также корректировали огонь по украинским позициям. Но нашим бойцам удалось с помощью радиоэлектронного оборудования посадить "птичку". И использовать ее в свою пользу.

Военные проверили данные с вражеского дрона. С их помощью удалось установить, откуда его запускали. Следовательно – определить местоположение ДРГ противника. Так, дрон поспособствовал уничтожению оккупантов.

Гвардейцы передают "Слава Украине" российским захватчикам. А еще они обещают, что будут уничтожать их, пока украинскую землю не покинет последний оккупант.

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