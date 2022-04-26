Спецпризначенці Нацгвардії скористалися посадженим ворожим дроном. Дані, які отримали з літального апарату, дозволили виявити розвідувально-диверсійну групу та знищити її.

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Дрон долітався, а окупанти – довоювалися

За допомогою дрона російські загарбники проводили повітряну розвідку. Вони вивчали, куди можна завдавати ударів, а також корегували вогонь по українських позиціях. Але нашим бійцям вдалося за допомогою радіоелектронного устаткування "пташку" посадити. І використати її на свою користь.

Військові перевірили дані з ворожого дрона. З їхньою допомогою вдалося виявити, звідки його запускали. А отже – визначити місце розташування РДГ противника. Так, дрон посприяв знищенню окупантів.

Гвардійці передають "Слава Україні" російським загарбникам. А ще вони обіцяють, що нищитимуть їх доти, поки українську землю не покине останній окупант.

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