Снаряд "Града" застрял в детской кроватке: последствия российского удара по Днепропетровщине
Источник:телеграмм Валентина Резниченко
россияне атаковали Марганец в Днепропетровской области из "Градов". Один из снарядов застрял в детской кровати жилого дома.
Оккупанты обстреляли мирные районы Днепропетровской области подло ночью. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко уже утром 1 августа.
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Вражеский снаряд застрял в детской кровати
Марганец...Сегодня...Детская кровать с обломком от снаряда "Града" – после ночного посещения "русского мира". Уничтожать и убивать – все, на что способен этот "мир"..,
– написал Валентин Резниченко.
В полиции Днепропетровской области сообщили, что по Марганцу россияне выпустили 20 реактивных снарядов.
В доме, где снаряд попал в постель, находились 6 детей от 2 до 12 лет. К счастью, они не пострадали. Спасатели перевели их в безопасное место.
Ранена молодая женщина
Но серьезные ранения получила 31-летняя женщина. Состояние потерпевшей тяжелое. Сейчас он находится в больнице.
В Марганце повреждено 8 частных жилых домов, хозяйственное сооружение, офисное здание, кафе и несколько предприятий. Кроме того, оккупанты попали в электросети. Поэтому часть улиц остается без света.
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