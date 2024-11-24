В городе слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Кривой Рог атаковали "Шахеды"

Воздушные силы в 20:50 предупреждали, что в западной части Днепропетровщины есть вражеские БПЛА. "Шахеды" летели в западном направлении.

Около 20:53 в Кривом Роге прогремели взрывы. Телеграм-канал "Свои. Кривой Рог" сообщал, что в городе раздавались взрывы, работали силы и средства ПВО.

Сейчас в сети не сообщали о последствиях атаки. Вероятно, они будут известны после отбоя воздушной тревоги.