У місті чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

До теми Нова хвиля ударних безпілотників атакує Україну: тривога поширилась на Київ

Кривий Ріг атакували "Шахеди"

Повітряні сили о 20:50 попереджали, що у західній частині Дніпропетровщини є ворожі БпЛА. "Шахеди" летіли у західному напрямку.

Близько 20:53 у Кривому Розі пролунали вибухи. Телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг" повідомляв, що у місті лунали вибухи, працювали сили та засоби ППО.

Наразі у мережі не повідомляли про наслідки атаки. Ймовірно, вони будуть відомі після відбою повітряної тривоги.

До теми, оперативно про атаки "Шахедами", повітряну тривогу та наслідки російських ударів читайте в нашому телеграмі.

Вдень 24 листопада Росія також атакувала "Шахедами". Вибухи лунали у різних областях України. Так, на Київщині внаслідок російської атаки пошкоджено промислове підприємство.

Відомо, що на місці падіння уламків збитих БпЛА спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно приборкали загорання. Інформація про постраждалих не надходила.