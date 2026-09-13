Враг нанес удар по АЗС и железной дороге в Житомирской области: спасатели тушили пожар под угрозой атак

Под вражеским ударом в воскресенье, 13 сентября, опилась Житомирская область. В регионе после российской атаки вспыхнули пожары на АЗС и объектах железнодорожной инфраструктуры.

Подробности сообщили в ГСЧС Украины.

Каковы последствия обстрела?

Сообщается, что пожары возникли на АЗС и объектах железнодорожной инфраструктуры. Из-за угрозы повторной вражеской атаки спасатели были вынуждены временно покинуть места работы и перейти в безопасные зоны.

Согласно обнародованной информации, на данный момент все очаги возгорания ликвидированы. К работе были привлечены 42 спасателя и 9 единиц техники. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших в результате российского удара нет.

Ликвидация пожара в Житомирской области / ГСЧС Украины

Какие регионы также подверглись атаке?

Ночью на Волыни вспыхнул пожар. Из-за падения обломков загорелись помещения АЗС и несколько грузовиков, которые были припаркованы рядом у границы. Также дрон попал в локомотив поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

В Одессе в результате утренней вражеской атаки были повреждены верхние этажи многоэтажного жилого дома и частные домовладения. Пожар возник также на территории Ботанического сада, пострадали не менее пяти человек.