14:55
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Вражеский элемент": министр внутренней безопасности Израиля резко высказался об ООН

93 Читати новину українською
Министр внутренней безопасности Израиля назвал ООН
Министр внутренней безопасности Израиля назвал ООН "враждебным элементом" / Фото из открытых источников

Израиль может прекратить сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, так как она является "Министерством иностранных дел ХАМАС".

Об этом заявил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдал, передает издание Jerusalem Post.

Читайте также: Действовать нужно немедленно: генсек ООН предупредил человечество о катастрофе

В частности, по его словам, ООН является "враждебным элементом" и фактически работает с ХАМАС.

"Израиль не должен сотрудничать с ООН, поскольку он является враждебным элементом (для Израиля – "24"), ООН стал министерством иностранных дел ХАМАС", – подчеркнул Эрдал.

Напомним, 30 марта на границе между сектором Газа и Израилем произошли столкновения протестующих с израильскими силами. В результате погибли 15 человек. ООН и ЕС выразили обеспокоенность в связи с использованием силовых методов со стороны Израиля. Позже Генеральный секретарь ООН Антоний Гутерриш призвал провести "независимое и прозрачное" расследование конфликта в секторе Газа.

Что такое ХАМАС? Палестинское исламское движение сопротивления и политическая партия. Движение ХАМАС с 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Признана террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещена в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В декабре 2014 Европейский суд юстиции принял решение об исключении движения ХАМАС из списка террористических организаций.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук