"Вражеский элемент": министр внутренней безопасности Израиля резко высказался об ООН

Израиль может прекратить сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, так как она является "Министерством иностранных дел ХАМАС".

Об этом заявил министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдал, передает издание Jerusalem Post.

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В частности, по его словам, ООН является "враждебным элементом" и фактически работает с ХАМАС.

"Израиль не должен сотрудничать с ООН, поскольку он является враждебным элементом (для Израиля – "24"), ООН стал министерством иностранных дел ХАМАС", – подчеркнул Эрдал.

Напомним, 30 марта на границе между сектором Газа и Израилем произошли столкновения протестующих с израильскими силами. В результате погибли 15 человек. ООН и ЕС выразили обеспокоенность в связи с использованием силовых методов со стороны Израиля. Позже Генеральный секретарь ООН Антоний Гутерриш призвал провести "независимое и прозрачное" расследование конфликта в секторе Газа.

Что такое ХАМАС? Палестинское исламское движение сопротивления и политическая партия. Движение ХАМАС с 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Признана террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещена в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В декабре 2014 Европейский суд юстиции принял решение об исключении движения ХАМАС из списка террористических организаций.