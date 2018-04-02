"Ворожий елемент": Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю гостро висловився про ООН

Ізраїль може припинити співпрацю з Організацією Об'єднаних Націй, так як вона є "Міністерством закордонних справ ХАМАС".

Про це заявив міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердал, передає видання Jerusalem Post.

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Зокрема, за його словами, ООН є "ворожим елементом" і фактично працює з ХАМАС.

"Ізраїль не повинен співпрацювати з ООН, оскільки він є ворожим елементом (для Ізраїлю – "24"), ООН став міністерством закордонних справ ХАМАС", – наголосив Ердал.

Нагадаємо, 30 березня на кордоні між сектором Газа та Ізраїлем відбулися сутички протестувальників з ізраїльськими силами. Внаслідок цього загинули 15 осіб. ООН і ЄС висловили занепокоєння у зв'язку з використанням силових методів з боку Ізраїлю. Пізніше Генеральний секретар ООН Антоній Гутерріш закликав провести "незалежну та прозору" розслідування конфлікту в секторі Газа.

Що таке ХАМАС? Палестинський ісламський рух опору і політична партія. Рух ХАМАС з 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАС. У грудні 2014 Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення руху ХАМАС зі списку терористичних організацій.