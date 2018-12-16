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      Вражеский снайпер на Донбассе убил одного украинского защитника

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      Потери на фронте
      Потери на фронте / Фото из открытых источников

      Суббота, 15 декабря, не обошлось без потерь на фронте. Один украинский военный погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе.

      В общем, за минувшие сутки российские оккупационные войска 12 раз открывали огонь по нашим позициям, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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      Обстрел велся с запрещенного минскими соглашениями оружия. В частности, из минометов калибра 120 и 82 мм били недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении, и в районе поселков Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

      Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Станица Луганская, позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединское,
      – отметили в сообщении.

      За минувшие сутки один наш военный погиб и один получил ранения.

      Нашим же защитникам удалось уничтожить трех оккупантов и ранить восемь.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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