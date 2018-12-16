Вражеский снайпер на Донбассе убил одного украинского защитника

Суббота, 15 декабря, не обошлось без потерь на фронте. Один украинский военный погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе.

В общем, за минувшие сутки российские оккупационные войска 12 раз открывали огонь по нашим позициям, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

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Обстрел велся с запрещенного минскими соглашениями оружия. В частности, из минометов калибра 120 и 82 мм били недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении, и в районе поселков Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Станица Луганская, позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединское,

– отметили в сообщении.

За минувшие сутки один наш военный погиб и один получил ранения.

Нашим же защитникам удалось уничтожить трех оккупантов и ранить восемь.