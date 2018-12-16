Ворожий снайпер на Донбасі вбив одного українського захисника

Загалом, минулої доби російські окупаційні війська 12 разів відкривали вогонь по наших позиціях, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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Обстріл вівся із забороненої мінськими угодами зброї. Зокрема, з мінометів калібру 120 та 82 мм гатили неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку, та в районі селищ Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.

Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Станиця Луганська, позицій українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка та неподалік населених пунктів Чермалик, Гнутове, Лебединське,

– зазначили у повідомленні.

За минулу добу один наш військовий загинув і один дістав поранення.

Нашим же захисникам вдалося знищити трьох окупантів та поранити вісьмох.