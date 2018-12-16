Ворожий снайпер на Донбасі вбив одного українського захисника
Субота, 15 грудня, не обійшлася без втрат на фронті. Один український військовий загинув від кулі ворожого снайпера на Донбасі.
Загалом, минулої доби російські окупаційні війська 12 разів відкривали вогонь по наших позиціях, повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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Обстріл вівся із забороненої мінськими угодами зброї. Зокрема, з мінометів калібру 120 та 82 мм гатили неподалік населеного пункту Кримське, що на Луганському напрямку, та в районі селищ Гнутове, Водяне на Маріупольському напрямку.
Також російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населеного пункту Станиця Луганська, позицій українських військових в районі населеного пункту Новомихайлівка та неподалік населених пунктів Чермалик, Гнутове, Лебединське,
– зазначили у повідомленні.
За минулу добу один наш військовий загинув і один дістав поранення.
Нашим же захисникам вдалося знищити трьох окупантів та поранити вісьмох.