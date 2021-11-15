Как во времена революции: во Франции изменили цвет флага

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ об изменении цвета французского флага. Изменения претерпела одна полоса государственного флага.

Отныне синяя полоса французского триколора станет темнее. Точнее, приобретет морской оттенок синего цвета.

Интересно Из Киева в Ниццу и Париж от 34 евро: SkyUp устроил распродажу билетов

Вид нового флага

Соответствующий указ президент Эмануэль Макрон издал еще в 2020 году, однако официально о нем не сообщали. Оба варианта флага использовали во Франции в течение последних нескольких десятков лет.

Причина в том, что флаг с более темным оттенком существует во Франции еще со времен революции. Его утвердили еще в 1794 году. Более светлый оттенок флага появился в 1976 году. Изменение цвета тогда имело целью сделать государственный триколор ближе к флагу ЕС.



Обновленный флаг Франции / Фото 4K Wallpapers

В Елисейском дворце из-за изменения цвета флага возникли противоречия, поскольку часть администрации считает новый оттенок флага уродливым и конфликтующим с флагом ЕС. Поэтому его могут якобы интерпретировать как жест против Евросоюза, в котором Франция с января будет председательствовать.

Обновленный флаг уже развевается над Елисейским дворцом и зданиями МВД и Национального собрания.

В первый год после Французской революции в стране появился триколор. На нем так же как и на современном флаге были соединены 3 цвета – синий, белый и красный. Однако главным отличием было то, что полосы флага имели не вертикальное, а горизонтальное положение. До 1974 года порядок цветов на флаге меняли трижды.