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      Времена "холодной войны" Россия планирует построить военную базу на Кубе

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      Россия хочет построить базу на Кубе, как знак возвращения "холодной войны", – СМИ
      Россия хочет построить базу на Кубе, как знак возвращения "холодной войны", – СМИ / Фото из открытых источников

      В Кремле всерьез думают над размещением военной базы на Кубе. Москва и Гавана, которые во времена "холодной войны" были союзниками, готовят переговоры на высшем уровне.

      Об этом пишет американское издание Newsweek.

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      Так, авторы отмечают, что Москва и Гавана, которые во времена "холодной войны" были союзниками, готовят переговоры на высшем уровне. В то же время США угрожает выйти из соглашения о сокращении ядерных арсеналов с 1987 года

      С целью укрепить нашу военное присутствие на Кубе, нам нужно минимум согласие кубинского правительства. В конце концов, вопрос больше политический, чем военный. И сегодня, пожалуй, еще рано говорить о каких-либо конкретных шагах в ответ на возможный выход США из договора,
      – цитирует издание слова российского генерала-полковника Шаманова.

      По его словам, сейчас проводится активная фаза оценки такого сценария.

      Издание пишет, что заявление российского чиновника прозвучало на фоне подготовки к встрече Владимира Путина с новым президентом Кубы Мигелем Диазом-Канело.

      Так, в Москве не исключают предложения по размещению российской военной базы на территории карибской страны во время переговоров. За согласие Гавана получит 50 миллионов долларов ссуды на покупку вооружения.

      Авторы напоминают, что именно намерение СССР в 1962 году разместить свои ракеты на Кубе привел к Карибскому ядерному кризису, который поставил Москву и Вашингтон на грань ядерной войны. Тогда конфликт удалось уладить благодаря тому, что США согласились вывести свои ракеты из Турции, а СССР отказался от планов по развертыванию оружия на Кубе.

      Однако решение администрации Дональда Трампа относительно возможного выхода из ракетного договора перечеркивает все усилия в этом направлении.

      "Если мы не остановимся, мы не сядем и не начнем переговоры, мы в долгосрочной перспективе можем дойти до положения, которое можно будет сравнить с Карибским кризисом", – цитируют авторы Шаманова.

      К слову, в Норвегии продолжаются военные учения Trident Juncture 2018 – крупнейшие в истории НАТО со времен "холодной войны". Тема учений – отработка ответа Альянса на атаку "вымышленного агрессора" на одного из его членов. Ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения должны стать сигналом для России о том, что страны-члены организации готовы к коллективной обороне.

      Теги: Новости России Новости США Новости политики НАТО
      Источник: 24 Канал
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