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      Часи "холодної війни": Росія планує збудувати військову базу на Кубі

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      Росія хоче збудувати базу на Кубі, як знак повернення "холодної війни", – ЗМІ
      Росія хоче збудувати базу на Кубі, як знак повернення "холодної війни", – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      У Кремлі серйозно думають над розміщенням військової бази на Кубі. Москва і Гавана, які в часи "холодної війни" були союзниками, готують переговори на найвищому рівні.

      Про це пише американське видання Newsweek.

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      Так, автори зазначають, що Москва і Гавана, які в часи "холодної війни" були союзниками, готують переговори на найвищому рівні. У той же час США погрожує вийти з угоди про скорочення ядерних арсеналів від 1987 року


      З метою зміцнити нашу військову присутність на Кубі, нам потрібна щонайменше згода кубинського уряду. Зрештою, питання більше політичне, ніж військове. І сьогодні, мабуть, ще передчасно говорити про будь-які конкретні кроки у відповідь на можливий вихід США з договору,
      – цитує видання слова російського генерала-полковника Шаманова.

      За його словами, зараз проводиться активна фаза оцінки такого сценарію.

      Видання пише, що заява російського чиновника прозвучала на тлі підготовки до зустрічі Володимира Путіна з новим президентом Куби Мігелем Діазом-Канелем.

      Так, у Москві не виключають пропозиції щодо розміщення російської військової бази на території карибської країни під час переговорів. За згоду Гавана отримає 50 мільйонів доларів позики на купівлю озброєння.

      Автори нагадують, що саме намір СРСР у 1962 році розмістити свої ракети на Кубі призвів до Карибської ядерної кризи, яка поставила Москву і Вашингтон на межу ядерної війни. Тоді конфлікт вдалося залагодити завдяки тому, що США погодилися вивести свої ракети з Туреччини, а СРСР відмовився від планів щодо розгортання зброї на Кубі.

      Однак рішення адміністрації Дональда Трампа щодо можливого виходу із ракетного договору перекреслює усі зусилля в цьому напрямку.

      "Якщо ми не зупинимося, не сядемо і не почнемо переговори, ми в довгостроковій перспективі можемо дійти до становища, яке можна буде порівняти з Карибською кризою", – цитують автори Шаманова.

      До слова, у Норвегії тривають військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО від часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. Раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. 

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США НАТО
      Джерело: 24 Канал
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