Об этом сообщает немецкое издание ntv.

К теме Дания меняет правила для украинцев: у части мужчин могут отменить вид на жительство

Почему Хофрайтер выступает за то, чтобы украинские мужчины могли получить защиту в Германии?

Антон Хофрайтер считает ошибочными планы Европейской комиссии по отказу от автоматического предоставления временной защиты военнообязанным мужчинам из Украины.

Я отстаиваю право на отказ от военной службы,

– заявил председатель Комитета по европейским делам Бундестага.

Он подчеркнул, что "никого не следует принуждать брать в руки оружие, если это противоречит его совести".

Напомним, 26 июня Европейская комиссия представила на рассмотрение Совета ЕС предложение продлить срок действия Директивы о временной защите до 2028 года. Однако в продление документа будет внесено одно уточнение – она не будет предоставляться мужчинам призывного возраста.

В то же время еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер пояснил, что ограничения коснутся только вновь прибывших украинцев. Ничего не меняется для тех, кто уже находится в странах ЕС и получает временную защиту.

Кроме того, новые правила пока что – это лишь предложение Еврокомиссии. Следующий шаг – обсуждение и утверждение Советом ЕС.