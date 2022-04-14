Во временно оккупированной Ялте женщину задержали за желто-голубой маникюр

Во временно оккупированной Ялте женщину задержали за то, что заметили на ее ногтях маникюр с желтым и голубым цветом. 46-летнюю Ольгу Дьяченко допросили и передали "задокументированные факты преступления" в местное отделение ФСБ.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в телеграмме. Он поведал детали инцидента.

К теме Спикер Радфеда с шоком узнала, что Россия не производит даже гвоздей: видео

Очередная паранойя оккупантов

Ольга Дяченко была задержана в Ялте после жалобы местного жителя. Мужчина зашел в "Бюро преданий", в котором работает женщина, и увидел на ее руках маникюр цветов "национальной изменницы".

Один ноготь Ольги был украшен желто-голубыми цветами, а другой вообще можно было назвать "экстремистским" – на безымянном пальце мужчина разглядел черно-красный флаг, по его словам, символ "Правого сектора".

Во время задержания Ольга объяснила российским так называемым правоохранителям, которая была гражданкой Украины, а в 2021 году получила российское гражданство. Маникюр она сделала две недели назад, и это обычный разноцветный маникюр, а "заявителю" просто что-то увиделось.

К слову, правоохранители допросили Ольгу, сфотографировали ее руки и доложили об инциденте в местное отделение ФСБ. После "беседы" свой маникюр женщина стёрла.

Обратите внимание – Имущество семьи Медведчука арестовали: смотрите видео