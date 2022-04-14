Про це повідомив радник очільника МВС України Антон Геращенко на своїй сторінці у телеграмі. Він розповів деталі інциденту.

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Чергова параноя окупантів

Ольгу Дяченко затримали в Ялті після скарги місцевого мешканця. Чоловік зайшов до "Бюро переказів", у якому працює жінка, і побачив на її руках манікюр кольорів "національної зрадниці".

Один ніготь Ольги був прикрашений жовто-блакитними кольорами, а інший узагалі можна було назвати "екстремістським" – на безіменному пальці чоловік розгледів чорно-червоний прапор, за його словами, символ "Правого сектора".

Під час затримання Ольга пояснила російським так званим "правоохоронцям", що була громадянкою України, а у 2021 році отримала російське громадянство. Манікюр вона зробила два тижні тому, і це звичайний різнокольоровий манікюр, а "заявнику" просто щось побачилось.

До слова, "правоохоронці" допитали Ольгу, сфотографували її руки і доповіли про "інцидент" у місцеве відділення ФСБ. Після "бесіди" свій манікюр жінка стерла.

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