Росія навіть цвяхи сама не виготовляє

Російські ЗМІ пишуть, що Матвієнко заявила, що для неї став відкриттям той факт, що в Росії навіть цвяхи імпорті. Тому вона дала відповідне доручення представникам бізнесу.

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Для мене було відкриттям, що у нас цвяхи імпортні. Не називатиму країну, звідки йде імпорт, – здогадайтеся з трьох разів. Ми навіть цвяхи самі не виготовляємо в країні, яка випускає стільки металу,

– сказала Матвієнко.

Санкції в дії

До слова, у 2020 році цвяхи в Росію завозили з Білорусі та Китаю. Вони постачали до країни по 84,3% та 10,7% від загального обсягу імпорту.

Ще 2,1% імпорту цвяхів припадало на продукцію із Фінляндії, частка інших держав становила приблизно 3%.

Як відомо, санкції боляче вдарили по ключових російських автозаводах. Тож, підприємства не можуть відновити виробництво через перебої з імпортом комплектувальних.

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