Россия направляет раздачу "красной макулатуры" на внутреннего российского потребителя, показывая, как на временно оккупированной территории Украины "все круто". Такой информацией поделилась журналистка 24 Канала в Херсоне Евгения Вирлич.

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Как происходит паспортизация на временно оккупированной территории

В частности, оккупанты проводили такие действия, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи к так называемому "дню воссоединения", который состоялся 30 сентября в России.

По-моему, они снимают по несколько раз одних и тех же людей. Поскольку люди наотрез отказываются брать паспорта. Идут только те, кто вынужден, из-за нехватки средств на лекарства, еду и необходимое. Это единицы, толпы там нет,

– сказала журналистка из Херсона.

В целом паспортизация возможна только по двум причинам:

россияне под дулом автомата заставляют херсонцев брать российские паспорта;

оккупанты завозят для получение паспортов специальных людей.

Могут ли люди обойти паспортизацию

Оккупанты ходят по гражданским домам, заставляя людей голосовать, группами: по 4 – 8 солдат, которые до зубов вооружены. Бывают случаи, когда россияне только постучаться в дверь и уходят, если хозяева дома не открывают. Однако иногда захватчики выламывают двери и грабят дома, если не находят людей.

Люди до последнего стараются не открывать и не проявлять себя. Очень часто они просто исчезают из дома. Поскольку существуют средства, чтобы передать друг другу начавшийся рейд,

– заметила Евгения Вирлич.

Паспортизация на временно оккупированных территориях Украины: смотреть видео

По ее словам, в маленьких городах достаточно легко передавать информацию, что вот-вот начнется рейд российских военных. В конце концов за полтора года полномасштабной войны люди на временно оккупированных территориях научились совсем иначе слышать, видеть и чувствовать будущую угрозу.

Сказать людям, чтобы не открывали дверь – я бы не стала. Потому что очень много случаев, когда дверь не открывали, они их выбивали, видели людей и вели себя очень агрессивно. Если бы открыли, то, возможно, это было бы немного иначе,

– отметила Евгения Вирлич.

И также добавила, что пожелание для людей на временно оккупированных территориях только одно – сохранить свою жизнь.

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