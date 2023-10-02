Россия направляет раздачу "красной макулатуры" на внутреннего российского потребителя, показывая, как на временно оккупированной территории Украины "все круто". Такой информацией поделилась журналистка 24 Канала в Херсоне Евгения Вирлич.
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Как происходит паспортизация на временно оккупированной территории
В частности, оккупанты проводили такие действия, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи к так называемому "дню воссоединения", который состоялся 30 сентября в России.
По-моему, они снимают по несколько раз одних и тех же людей. Поскольку люди наотрез отказываются брать паспорта. Идут только те, кто вынужден, из-за нехватки средств на лекарства, еду и необходимое. Это единицы, толпы там нет,
– сказала журналистка из Херсона.
В целом паспортизация возможна только по двум причинам:
- россияне под дулом автомата заставляют херсонцев брать российские паспорта;
- оккупанты завозят для получение паспортов специальных людей.
Могут ли люди обойти паспортизацию
Оккупанты ходят по гражданским домам, заставляя людей голосовать, группами: по 4 – 8 солдат, которые до зубов вооружены. Бывают случаи, когда россияне только постучаться в дверь и уходят, если хозяева дома не открывают. Однако иногда захватчики выламывают двери и грабят дома, если не находят людей.
Люди до последнего стараются не открывать и не проявлять себя. Очень часто они просто исчезают из дома. Поскольку существуют средства, чтобы передать друг другу начавшийся рейд,
– заметила Евгения Вирлич.
Паспортизация на временно оккупированных территориях Украины: смотреть видео
По ее словам, в маленьких городах достаточно легко передавать информацию, что вот-вот начнется рейд российских военных. В конце концов за полтора года полномасштабной войны люди на временно оккупированных территориях научились совсем иначе слышать, видеть и чувствовать будущую угрозу.
Сказать людям, чтобы не открывали дверь – я бы не стала. Потому что очень много случаев, когда дверь не открывали, они их выбивали, видели людей и вели себя очень агрессивно. Если бы открыли, то, возможно, это было бы немного иначе,
– отметила Евгения Вирлич.
И также добавила, что пожелание для людей на временно оккупированных территориях только одно – сохранить свою жизнь.
Ситуация в Херсонской области: что известно
- Динамика обстрелов Херсонской области в последнее время увеличилась в несколько раз – это чуть ли не самые плохие дни с начала войны. Под обстрелы попадают медицинские, учебные заведения, критическая инфраструктура, где пропадает свет, оккупанты бьют по жилым кварталам.
- 29 сентября в больницу из-за вражеских обстрелов попали два коммунальщика, которые в это время убирались в центре города. У 24-летнего парня констатировали тяжелые травмы конечностей, а у его коллеги 68 лет диагностировали ранение глаза и контузию.
- Вечером 27 сентября россияне нанесли удара по двум предприятиям в Херсоне. В тот же день оккупанты сбросили 7 авиабомб в районе Николаевки Бериславского района.