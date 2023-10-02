Росія спрямовує роздачу "червоної макулатури" на внутрішнього російського споживача, показуючи, як на тимчасово окупованій території України "усе круто". Такою інформацією поділилася журналістка 24 Каналу в Херсоні Євгенія Вірлич.

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Як відбувається паспортизація на тимчасово окупованій території

Зокрема, окупанти проводили такі дії, аби продемонструвати хоча б якісь успіхи до так званого "дня возз'єднання", який відбувся 30 вересня у Росії.

Як на мене, вони знімають по кілька разів одних і тих самих людей. Позаяк люди навідріз відмовляються брати паспорти. Ідуть лише ті, хто змушений, через нестачу коштів на ліки, їжу та необхідне. Це одиниці, натовпу там немає,

– сказала журналістка з Херсона.

Загалом паспортизація можлива лише з двох причин:

росіяни під дулом автомата змушують херсонців брати російські паспорти;

окупанти завозять для отримання паспортів спеціальних людей.

Чи можуть люди обійти паспортизацію

Окупанти ходять по цивільних домівках, змушуючи людей голосувати, групами: по 4 – 8 солдатів, які до зубів озброєнні. Бувають випадки, коли росіяни лишень постукають у двері та йдуть, якщо господарі дому не відчиняють. Проте інколи загарбники виламують двері та грабують будинки, якщо не знаходять людей.

Люди до останнього намагаються не відчиняти та не проявляти себе. Дуже часто вони просто зникають з дому. Позаяк існують засоби, аби передати один одному, що почався рейд,

– зауважила Євгенія Вірлич.

Паспортизація на тимчасово окупованих територіях України: дивитися відео

За її словами, у маленьких містах досить легко передавати інформацію, що от-от почнеться рейд російських військових. Зрештою, за півтора року повномасштабної війни люди на тимчасово окупованих територіях навчилися зовсім інакше чути, бачити та відчувати майбутню загрозу.

Сказати людям, щоб не відчиняли двері – я б не стала. Тому що дуже багато випадків, коли двері не відчиняли, вони їх вибивали, бачили людей та поводили себе дуже агресивно. Якби відкрили, то, можливо, це було б трошки інакше,

– зазначила Євгенія Вірлич.

І також додала, побажання для людей на тимчасово окупованих територіях лише одне – зберегти своє життя.

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