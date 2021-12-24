Временное явление, – Фурса о приостановлении производства кондитерскими компаниями

Десятки кондитерских компаний планируют приостановить работу из-за цен на газ. В то же время соответствующий скачок цен – лишь временное явление.

Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он пояснил, что нет для украинской промышленности другого газа, чем импортируемый.

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У предприятий есть альтернатива

Предприятия, по словам Сергея Фурсы, зависят от импортных цен. Зимой 2020 года цены были минимальные, однако в 2021 году цена пока действительно очень высокая.

Это случается иногда в рыночной экономике. Это временное явление, такой скачок цен. Они просто должны смириться с этим, получать убытки определенный период понимая, что это временное явление. Сергей Фурса Инвестиционный банкир

В то же время банкир добавил, что вопрос сверхвысоких цен на газ нельзя перекладывать на плечи налогоплательщиков. У предприятий есть альтернатива: они могут повысить стоимость собственной продукции и переложить частично на потребителей те вещи, которые случаются на рынке газа.

Фурса о скачке цен на газ: смотрите видео

Кондитерские компании приостанавливают производство: кратко