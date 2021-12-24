Временное явление, – Фурса о приостановлении производства кондитерскими компаниями
Источник:24 канал
Десятки кондитерских компаний планируют приостановить работу из-за цен на газ. В то же время соответствующий скачок цен – лишь временное явление.
Об этом в эфире 24 канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он пояснил, что нет для украинской промышленности другого газа, чем импортируемый.
Обратите внимание Несладкие времена: кондитерские компании приостанавливают производство – при чем здесь цены на газ
У предприятий есть альтернатива
Предприятия, по словам Сергея Фурсы, зависят от импортных цен. Зимой 2020 года цены были минимальные, однако в 2021 году цена пока действительно очень высокая.
Это случается иногда в рыночной экономике. Это временное явление, такой скачок цен. Они просто должны смириться с этим, получать убытки определенный период понимая, что это временное явление.
В то же время банкир добавил, что вопрос сверхвысоких цен на газ нельзя перекладывать на плечи налогоплательщиков. У предприятий есть альтернатива: они могут повысить стоимость собственной продукции и переложить частично на потребителей те вещи, которые случаются на рынке газа.
Фурса о скачке цен на газ: смотрите видео
Кондитерские компании приостанавливают производство: кратко
- В ряде кондитерских компаний заявили о планах полностью или частично свернуть производство сладостей из-за сверхвысоких цен на газ.
- В частности, в профильной ассоциации "Укркондпром" отметили, что 22 декабря 2021 года цена газа на бирже превысила 73 тысячи гривен за тысячу кубометров. В то же время стоимость ресурса росла.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины уже разрабатывает механизмы поддержки производителей социальных продуктов и хлебопеков. Соответствующее заявление сделал.