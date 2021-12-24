Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він пояснив, що нема для української промисловості іншого газу, ніж імпортований.
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У підприємств є альтернатива
Підприємства, за словами Сергія Фурси, залежать від імпортних цін. Взимку 2020 року ціни були мінімальні, проте у 2021 році ціна поки що дійсно дуже висока.
Це трапляється інколи в ринковій економіці. Це тимчасове явище, такий стрибок цін. Вони просто мають змиритися з цим, отримувати збитки певний період розуміючи, що це тимчасове явище.
Водночас банкір додав, що питання надвисоких цін на газ не можна перекладати на плечі платників податків. У підприємств є альтернатива: вони можуть підвищити вартість власної продукції і перекласти частково на споживачів ті речі, які трапляються на ринку газу.
Фурса про стрибок цін на газ: дивіться відео
Кондитерські компанії призупиняють виробництво: коротко
- У низці кондитерських компаній заявили про плани повністю або частково згорнути виробництво солодощів через надвисокі ціни на газ.
- Зокрема, у профільній асоціації "Укркондпром" зазначили, що 22 грудня 2021 року ціна газу на біржі перевищила 73 тисячі гривень за тисячу кубометрів. Водночас вартість ресурсу зростала.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд України вже розробляє механізми підтримки виробників соціальних продуктів та хлібопекарів. Відповідну заяву зробив.