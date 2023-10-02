Об этом 24 Каналу рассказала представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк, заметив, что экспорт украинского зерна осуществляется на международных судах. Это – мощные мировые компании, являющиеся влиятельными "игроками" в мировой экономике.
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Что сдерживает Россию от атак
Как подчеркнула Гуменюк, Силы обороны способны организовать безопасный коридор для экспорта продукции. На это также оказывает влияние структура надзора за акваторией Черного моря от стран НАТО. Там работают разные самолеты и беспилотники, которые следят за ситуацией.
Кроме того, Россию существенно сдерживает наличие в Украины дальнобойного оружия, которое может угрожать их военным судам. В последние месяцы "в гости" к флоту страны-агрессорки регулярно наведываются морские дроны.
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Конечно, оккупанты пытаются совершать различные провокации. К примеру, они сбрасывают управляемые авиабомбы вблизи острова Змеиный.
Они хотят убедить мировое сообщество, что этот морской коридор не может быть безопасен. Но Силы обороны мощно и эффективно работают над тем, чтобы обеспечить безопасность гуманитарного коридора,
– подчеркнула Гуменюк.
Экспорт зерна из Украины: коротко
- В июле 2023 года Россия вышла из зерновой сделки. Там стали рассказывать, что отзывают "гарантии судоходства" именно в северо-западной части Черного моря. Они объявили этот участок "временно опасным".
- Киев сразу объявил о создании временных коридоров для кораблей, заходящих или выходящих из украинских портов. Эти пути были организованы прежде всего для гражданских судов, находящихся в портах еще с начала полномасштабного вторжения России.
- Ряд кораблей уже воспользовался временными коридорами. К примеру, 22 сентября из портов вышли два корабля с украинским зерном. Они направились в страны Азии и Африки.