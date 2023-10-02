Об этом 24 Каналу рассказала представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк, заметив, что экспорт украинского зерна осуществляется на международных судах. Это – мощные мировые компании, являющиеся влиятельными "игроками" в мировой экономике.

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Что сдерживает Россию от атак

Как подчеркнула Гуменюк, Силы обороны способны организовать безопасный коридор для экспорта продукции. На это также оказывает влияние структура надзора за акваторией Черного моря от стран НАТО. Там работают разные самолеты и беспилотники, которые следят за ситуацией.

Кроме того, Россию существенно сдерживает наличие в Украины дальнобойного оружия, которое может угрожать их военным судам. В последние месяцы "в гости" к флоту страны-агрессорки регулярно наведываются морские дроны.

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Конечно, оккупанты пытаются совершать различные провокации. К примеру, они сбрасывают управляемые авиабомбы вблизи острова Змеиный.

Они хотят убедить мировое сообщество, что этот морской коридор не может быть безопасен. Но Силы обороны мощно и эффективно работают над тем, чтобы обеспечить безопасность гуманитарного коридора,

– подчеркнула Гуменюк.

Экспорт зерна из Украины: коротко