Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, зауваживши, що експорт українського зерна здійснюється на міжнародних суднах. Це – потужні світові компанії, які є впливовими "гравцями" у світовій економіці.

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Що стримує Росію від атак

Як наголосила Гуменюк, Сили оборони здатні організувати безпечний коридор для експорту продукції. На це також впливає структура нагляду за акваторією Чорного моря від країн НАТО. Там працюють різні літаки та безпілотники, які стежать за ситуацією.

Крім того, Росію суттєво стримує наявність в України далекобійної зброї, яка може загрожувати їхнім військовим суднам. Упродовж останніх місяців "в гості" до флоту країни-агресорки регулярно навідуються морські дрони.

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Звісно, окупанти намагаються здійснювати різні провокації. До прикладу, вони скидають керовані авіабомби поблизу острову Зміїний.

Вони хочуть переконати світову спільноту, що цей морський коридор не може бути безпечним. Але Сили оборони потужно та результативно працюють над тим, щоб забезпечити безпеку гуманітарного коридору,

– наголосила Гуменюк.

Експорт зерна з України: коротко