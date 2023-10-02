Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, зауваживши, що експорт українського зерна здійснюється на міжнародних суднах. Це – потужні світові компанії, які є впливовими "гравцями" у світовій економіці.
Дивіться також По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії
Що стримує Росію від атак
Як наголосила Гуменюк, Сили оборони здатні організувати безпечний коридор для експорту продукції. На це також впливає структура нагляду за акваторією Чорного моря від країн НАТО. Там працюють різні літаки та безпілотники, які стежать за ситуацією.
Крім того, Росію суттєво стримує наявність в України далекобійної зброї, яка може загрожувати їхнім військовим суднам. Упродовж останніх місяців "в гості" до флоту країни-агресорки регулярно навідуються морські дрони.
Дивіться розмову з Наталією Гуменюк на ютубі 24 Каналу
Звісно, окупанти намагаються здійснювати різні провокації. До прикладу, вони скидають керовані авіабомби поблизу острову Зміїний.
Вони хочуть переконати світову спільноту, що цей морський коридор не може бути безпечним. Але Сили оборони потужно та результативно працюють над тим, щоб забезпечити безпеку гуманітарного коридору,
– наголосила Гуменюк.
Експорт зерна з України: коротко
- В липні 2023 року Росія вийшла із зернової угоди. Там почали розповідати, що відкликають "гарантії судноплавства" саме в північно-західній частині Чорного моря. Вони оголосили цю ділянку "тимчасово небезпечною".
- Київ одразу оголосив про створення тимчасових коридорів для кораблів, які заходять або виходять з українських портів. Ці шляхи організували насамперед для цивільних суден, які перебувають в портах ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Низка кораблів вже скористалася тимчасовими коридорами. До прикладу, 22 вересня з портів вийшли два кораблі з українським зерном. Вони направилися до країн Азії та Африки.