Во время артобстрела погиб экс-командир взвода батальона "Харьков-1" Максим Кокшаров

Во время артиллерийского обстрела оккупантов на Донбассе 23 марта погиб бывший командир взвода и боец батальона "Харьков-1" 46-летний Максим Кокшаров. У него остались жена и сын.

О потере украинского военного сообщил его товарищ Иван Диденко в соцсети.

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Он признался, что знал Максима Кокшарова с 2014 года.

Во время так называемой "русской весны", восемь лет назад в Харькове, он записался к нам, в ряды самообороны. Его сразу поставили главным по Холодногорскому району,

– вспоминает Диденко.

По его словам, Кокшаров был одним из первых добровольцев в рядах батальона "Харьков-1", а в 2015 году был ранен во время теракта возле Дворца спорта.

Позже он работал начальником полиции в Счастье. "И до последнего защищал Украину уже в ВСУ в 54-й бригаде", – пишет Диденко.

К слову, раньше мы писали, что в боях за Мариуполь погиб военнослужащий 17-й танковой бригады – Денис Сергеевич Бухало. Известно, что у военного уже был опыт защиты Родины, потому что с первых дней войны защищал границы в зоне АТО.

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