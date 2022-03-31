Во время авиаудара на Харьковщине погибли мать и ребенок: прокуратура открыла дело
Источник:телеграм Офиса Генерального прокурора
Во время авиаудара, нанесенного 10 марта ордой вражеских сил по селу Слобожанское Харьковской области, был поврежден жилой дом. В результате погибли 11-летний мальчик и его мать.
По предварительным данным, тела погибших удалось достать из-под завалов только сейчас. Начато досудебное расследование процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры.
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Отмечается, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 10 марта 2022 года в результате авиаудара военнослужащими России по селе Слобожанское был поврежден жилой дом. Теперь спасателям удалось разобрать завалы дома. Под ними обнаружили тела 11-летнего мальчика и его мамы.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Харьковской области.Если вы стали свидетелем военного преступления военными РФ, фиксируйте и присылайте доказательства по ссылке.
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