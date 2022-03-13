Во время авиаудара по аэродрому Канатово погибли 7 военных – глава Кировоградской ОВА
13 марта 2022 , 15:56Читати новину українською
Источник:Кировоградская ОВА
Враг 12 марта нанес авиаудары по Кропивницкому. Пострадал аэропорт "Канатово", там погибли 7 украинских военных.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Он сообщил, что, к сожалению, авиаудар унес 7 жизней.
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Значительно повреждена инфраструктура, – Райкович
Очень повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что их слышал весь Кропивницкий,
– пояснил Райкович.
Глава ОВА заверил, что Кировоградская область не забудет своих героев, а также выразил уверенность, что Украина одержит победу.
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