Во время авиаудара по аэродрому Канатово погибли 7 военных – глава Кировоградской ОВА

Враг 12 марта нанес авиаудары по Кропивницкому. Пострадал аэропорт "Канатово", там погибли 7 украинских военных.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Он сообщил, что, к сожалению, авиаудар унес 7 жизней.

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Значительно повреждена инфраструктура, – Райкович

Очень повреждена инфраструктура. Удары были такой силы, что их слышал весь Кропивницкий,

– пояснил Райкович.

Глава ОВА заверил, что Кировоградская область не забудет своих героев, а также выразил уверенность, что Украина одержит победу.

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