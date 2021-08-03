Пожар в трамвае произошел 2 августа вечером. На место происшествия прибыли работники ГСЧС.

К теме В Бердянске во время движения загорелась маршрутка с пассажирами: фото

  • Хотя пожар произошел во время движения, водитель быстро среагировал и вызвал спасателей.
  • Пассажиры вышли из трамвая сами еще до прибытия ГСЧС.
  • Когда приехали спасатели, пожар распространился на 2 квадратных метра.
  • Они локализовали пожар в 22:46 и ликвидировали его в 23:07.
  • Причина пожара: тепловые проявления электрической энергии. То есть это может быть короткое замыкание или перегрузка сети. В ГСЧС точно не сообщают.
  • На месте происшествия работали спасатели 9 части ГСЧС Харьковщины.

Пожежа в трамваї Харків 2 серпня 2021 Постраждалих немає
В Харькове загорелся трамвай №8 с пассажирами / Фото ГСЧС Харьковщины

Пожежа в трамваї Харків Новини 2 серпня 2021 Ніхто не постраждав
Люди вышли вовремя, поэтому никто не пострадал / Фото ГСЧС Харьковщины