Время глобальных переговоров о перемирии еще не наступило, – экс-посол Украины в США

Во время войны площадки для переговоров могут быть любые. Однако, это однозначно не может быть территория врага.

Владимир Путин может использовать переговоры для наращивания агрессии войск. Об этом в эфире 24 канала сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

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Площадка для переговоров – не вопрос президентов

По его словам, во время войны для решения проблем с обменом пленными, гуманитарных вопросов проходят переговоры. Однако исторически практика показывает, что это не вопрос глав государств.

По моему мнению, время для глобальных переговоров о перемирии между воюющими сторонами еще не пришло,

– подчеркнул Чалый.

Он отметил, что только результат сопротивления обороны и контрнаступление могут привести к готовности противника о чем-либо говорить.

"Все остальное – его (Путина – 24 канал) специальные маневры для того, чтобы перегруппироваться, доукомплектовать подразделения", – добавил экс-посол.