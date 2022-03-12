Время глобальных переговоров о перемирии еще не наступило, – экс-посол Украины в США

12 марта 2022 , 18:26
Читати новину українською

Во время войны площадки для переговоров могут быть любые. Однако, это однозначно не может быть территория врага.

Владимир Путин может использовать переговоры для наращивания агрессии войск. Об этом в эфире 24 канала сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

Обратите внимание Беннет и Израиль может сыграть важную роль, – Зеленский о переговорах с Путиным

Площадка для переговоров – не вопрос президентов

По его словам, во время войны для решения проблем с обменом пленными, гуманитарных вопросов проходят переговоры. Однако исторически практика показывает, что это не вопрос глав государств.

По моему мнению, время для глобальных переговоров о перемирии между воюющими сторонами еще не пришло,
– подчеркнул Чалый.

Он отметил, что только результат сопротивления обороны и контрнаступление могут привести к готовности противника о чем-либо говорить.

"Все остальное – его (Путина – 24 канал) специальные маневры для того, чтобы перегруппироваться, доукомплектовать подразделения", – добавил экс-посол.

Автор: Анастасія Мигидюк