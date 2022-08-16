Время "хлопка" продолжается: под Симферополем раздаются взрывы и поднимается черный дым

В поселке Гвардейское в Крыму раздаются взрывы. Сообщают о черном дыме над военным аэродромом.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 16 августа.

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В Крыму снова взрывы

Сообщают, что над военным аэродромом Sarabuz/Гвардейское под Симферополем в оккупированном Крыму раздаются взрывы и поднимается черный дым,

– пишет Рефат Чубаров.

В росСМИ тоже уже распространяют информацию о взрывах.