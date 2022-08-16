Время "хлопка" продолжается: под Симферополем раздаются взрывы и поднимается черный дым
16 августа 2022 , 13:33Читати новину українською
Источник:фейсбук Рефата Чубарова
В поселке Гвардейское в Крыму раздаются взрывы. Сообщают о черном дыме над военным аэродромом.
Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 16 августа.
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В Крыму снова взрывы
Сообщают, что над военным аэродромом Sarabuz/Гвардейское под Симферополем в оккупированном Крыму раздаются взрывы и поднимается черный дым,
– пишет Рефат Чубаров.
В росСМИ тоже уже распространяют информацию о взрывах.