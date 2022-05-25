Время играет на Минск: Лукашенко готовится предать Путина

Тема украинского продовольствия получила несколько продолжений в инфополе, в том числе в виде сюжета о возможном военном "коридоре безопасности", который могут организовать для торговых судов в Черном море коалиция стран. А тема союзников России развивалась уже не на уровне информационных интервенций, а на уровне политических мероприятий – вслед за саммитом ОДКБ прошла встреча Путина и Лукашенко.

Интересно то, что никакой конкретной информации о ее содержании и результатах мы не увидели, а главной визуализацией смыслов стал новый мем: "До "спецоперации" и после "спецоперации".

Читайте также Не все сразу: мы не освободим Крым за месяц и не сожжем Москву за год

Минск в плюсе

Что ж, мемы – мемами, а реальность действительно изменилась. Рискну предположить, что для Минска сегодняшняя ситуация достаточно выгодна. На первый взгляд, его втянули в военную авантюру, критически усилив зависимость от Москвы и углубив изоляцию.

Но, с другой стороны, надо понимать, что, во-первых, в условиях войны ставки выросли до такого уровня, что для мировых лидеров вопросы прав человека внутри Беларуси, по объективным причинам, отошли на второй план.

То есть, в текущей реальности предметом торга становится уже не ситуация внутри страны, которая сегодня для режима является слабым и больным местом.

Во-вторых, "союзничество" – штука в мире реалполитик весьма условная, и когда речь заходит о собственном выживании вполне может сойти за очень весомый козырь.

У России большие проблемы

Россия, в свою очередь, чем дальше, тем глубже запутывается в проблемах, которые, по-серьезному, еще и не начинались.

В последние дни с Востока Украины идет много плохих новостей о боях в окрестностях Лисичанска и Северодонецка и это выглядит тревожно.

Но любого уровня анализ говорит о том, что это противостояние – и близко не тот уровень, который заявлялся перед наступлением на Донбассе. И, очень похоже на то, что речи о разгроме ВСУ в "большом котле" уже не идет, а российское командование сосредоточилось на "котелках", дабы получить ну хоть какие-то успехи. И это в условиях, когда Украине еще не дошел ленд-лиз.

Множество источников свидетельствуют, что в российских элитах уже не найти людей, которые не были бы недовольны Путиным. В России, парадоксальным образом, существует антивоенное движение – одни поджоги военкоматов чего стоят.

Очень сложная для Кремля ситуация среди реальных лидеров мнений. И это еще только первые три месяца войны.

Все говорит о том, что в Москве действительно может созреть внутриполитический кризис и вызреть даже переворот. Для этого пока не хватает одного момента: чтобы пропаганда перестала действовать на большинство, то есть, чтобы какие-то резкие изменения не вызвали народного отторжения. Когда последствия безумия достучатся до каждой семьи "внизу", ситуация может измениться очень резко.

Шанс на размен

У Минска, на самом деле, появляется хороший шанс разменять союзничество, которое становится все менее перспективным, на некие бонусы, позволяющие в краткосрочной перспективе почувствовать себя спокойнее. И я совершенно не удивлюсь, если это случится.

Другое дело, что пока еще делать это явно рано: Путин все еще силен и опасен. Поэтому, очевидно, для кого-то имеет смысл потянуть время.

Ну, и уж совсем другое дело в том, что стратегически перспектив все равно нет. Ситуация проста и интересна тем, что не имеет очевидных решений.

Жизнеспособность беларусского режима без поддержки России будет в исторической перспективе очень недолгой. Перспективы же "с Россией" сегодня выглядят однозначно как еще худшие, с рисками оказаться "вне игры" еще скорее, чем "без". По итогу и финалу – все равно, какой выбор делать. Но "без" – это еще и возможность потянуть время, а там, глядишь, еще что случится…

На стороне России воюют неонацисты – смотрите видео: