Цікаво те, що жодної конкретної інформації про зміст та результати зустрічі Путіна та Лукашенка ми не побачили, а головною візуалізацією смислів став новий мем: "До "спецоперації" та після "спецоперації".

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Мінськ у плюсі

Що ж, меми – мемами, а реальність справді змінилася. Ризикну припустити, що для Мінська сьогоднішня ситуація досить вигідна.

На перший погляд, його втягнули у військову авантюру, критично посиливши залежність від Москви і поглибивши ізоляцію. Але, з іншого боку, треба розуміти, що, по-перше, в умовах війни ставки зросли до такого рівня, що для світових лідерів питання прав людини всередині Білорусі з об'єктивних причин відійшли на другий план. Тобто в поточній реальності предметом торгу стає вже не ситуація всередині країни, яка сьогодні для режиму є слабким та хворим місцем.

По-друге, "союзництво" – штука у світі реалполітик вельми умовна, і коли мова заходить про власне виживання може зійти за дуже вагомий козир.

У Росії великі проблеми

Росія, своєю чергою, що далі, тим глибше заплутується у проблемах, які, по-серйозному, ще й розпочиналися.

В останні дні зі Сходу України йде багато поганих новин про бої на околицях Лисичанська та Сєвєродонецька, і це виглядає тривожно. Але будь-якого рівня аналіз свідчить, що це протистояння – і близько не той рівень, який заявлявся перед наступом на Донбасі. І, дуже схоже на те, що про розгром ЗСУ у "великому котлі" вже не йде, а російське командування зосередилося на "котілках", щоб здобути хоч якісь успіхи. І це за умов, коли Україні ще не дійшов ленд-ліз.

Багато джерел свідчать, що в російських елітах вже не знайти людей, які не були б незадоволені Путіним. У Росії, парадоксальним чином, існує антивоєнний рух – одні підпали військкоматів чого варті. Дуже складна для Кремля ситуація серед реальних лідерів думок. І це ще лише перші три місяці війни.

Все говорить про те, що в Москві справді може визріти внутрішньополітична криза і визріти навіть переворот. Для цього поки що не вистачає одного моменту: щоб пропаганда перестала діяти на більшість, тобто щоб якісь різкі зміни не викликали народного відторгнення. Коли наслідки божевілля досягнуть кожної сім'ї "внизу", ситуація може змінитися дуже різко.

Шанс на розмін

Мінськ, насправді, має хороший шанс розміняти союзництво, яке стає все менш перспективним, на деякі бонуси, що дозволяють у короткостроковій перспективі відчути себе спокійніше. І я зовсім не здивуюсь, якщо це станеться.

Інша річ, що поки що робити це явно рано: Путін все ще сильний і небезпечний. Тому, очевидно, для когось є сенс потягти час.

Ну, і вже зовсім інша річ у тому, що стратегічно перспективи все одно немає.

Ситуація проста та цікава тим, що не має очевидних рішень. Життєздатність білоруського режиму без підтримки Росії буде в історичній перспективі дуже недовгою.

Перспективи "з Росією" сьогодні виглядають однозначно як ще гірші, з ризиками виявитися "поза грою" ще швидше, ніж "без".

За підсумками та фіналом – все одно, який вибір робити. Але "без" – це ще й можливість потягнути час, а там, дивишся, ще що станеться.

На боці Росії воюють неонацисти – дивіться відео: