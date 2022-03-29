Во время эфира CNN с мэром Чернигова произошел взрыв: Атрошенко даже не моргнул глазом – видео
29 марта 2022 , 18:40Читати новину українською
Источник:CNN
Во время интервью с журналистами CNN мэр Чернигова Владислав Атрошенко продемонстрировал, как украинцы начинают привыкать к взрывам. Прямо в эфире в городе раздался взрыв – мэр даже не дрогнул.
Чернигов продолжают обстреливать с неба, несмотря на заявление об отводе российских войск. Город терпит ракетные удары, а горожане понемногу привыкают к ужасным военным реалиям.
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Атрошенко давал интервью журналисту известного зарубежного издания CNN на фоне развалившегося города. В какой-то момент на заднем фоне раздался взрыв – мэр даже глазом не моргнул.
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