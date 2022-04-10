Во время ликвидации пожара в Житомире ГСЧС эвакуировали 11 человек и спасли кота

В городе Овруч Житомирской области спасатели ликвидировали пожар. К счастью, работникам ГСЧС удалось эвакуировать людей из помещения.

Работники ГСЧС также спасли кота. Инцидент произошел после обеда 9 апреля.

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Пожарные спасли кота во время пожара

Спасатели рассказали, что в подвале дома был сильный дым. Со временем работники ГСЧС выяснили, что там горит комната с домашними вещами.

Одновременно с тушением пожара спасатели помогли 11 жителям двух подъездов выйти на улицу, ведь дым распространился на верхние этажи дома,

сообщили спасатели.

Добавили, что они спасли оставшегося в квартире кота. С помощью кислорода его вернули к жизни.

Пожарные эвакуировали людей и спасли кота / Фото ГСЧС

После этого через 50 минут пожар был ликвидирован. Спасатели рассказали, что огонь разрушил комнату и повредил две соседние.

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