Во время ликвидации пожара в Житомире ГСЧС эвакуировали 11 человек и спасли кота

10 апреля 2022 , 02:38
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Источник:

ГСЧС

В городе Овруч Житомирской области спасатели ликвидировали пожар. К счастью, работникам ГСЧС удалось эвакуировать людей из помещения.

Работники ГСЧС также спасли кота. Инцидент произошел после обеда 9 апреля. 

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Пожарные спасли кота во время пожара

Спасатели рассказали, что в подвале дома был сильный дым. Со временем работники ГСЧС выяснили, что там горит комната с домашними вещами.

Одновременно с тушением пожара спасатели помогли 11 жителям двух подъездов выйти на улицу, ведь дым распространился на верхние этажи дома,
сообщили спасатели.  

Добавили, что они спасли оставшегося в квартире кота. С помощью кислорода его вернули к жизни. 

Пожарные эвакуировали людей и спасли кота / Фото ГСЧС

 

После этого через 50 минут пожар был ликвидирован. Спасатели рассказали, что огонь разрушил комнату и повредил две соседние.

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Автор: Діана Квасневська