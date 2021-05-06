Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что если вину Андрея Антоненко не докажут, он получит компенсацию за период пребывания в СИЗО. Сам обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета считает, что "время это точно не вернет".

Об этом музыкант рассказал в эксклюзивном интервью. Он также отметил, что пока не думал о вопросе компенсации – еще рано.

Читайте полностью Когда на твоей стороне правда, ее надо выкрикивать постоянно, – интервью с Андреем Антоненко

По его словам, надо подождать, пока весь процесс сначала закончится. В конце концов, как он подчеркнул, то время, которое он находился в СИЗО это точно не вернет.

Кто возместит полтора года пребывания в тюрьме, кто? Это невозможно возместить,

– сказал Антоненко.

Он пояснил, что речь идет о том времени, когда он мог находиться с семьей, выполнять свои служебные обязанности для государства и играть концерты.

Антоненко изменили меру пресечения: коротко