Время невозможно возместить, – Антоненко о компенсации за пребывание в тюрьме
Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что если вину Андрея Антоненко не докажут, он получит компенсацию за период пребывания в СИЗО. Сам обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета считает, что "время это точно не вернет".
Источник:24 канал
Об этом музыкант рассказал в эксклюзивном интервью. Он также отметил, что пока не думал о вопросе компенсации – еще рано.
Читайте полностью Когда на твоей стороне правда, ее надо выкрикивать постоянно, – интервью с Андреем Антоненко
По его словам, надо подождать, пока весь процесс сначала закончится. В конце концов, как он подчеркнул, то время, которое он находился в СИЗО это точно не вернет.
Кто возместит полтора года пребывания в тюрьме, кто? Это невозможно возместить,
– сказал Антоненко.
Он пояснил, что речь идет о том времени, когда он мог находиться с семьей, выполнять свои служебные обязанности для государства и играть концерты.
Антоненко изменили меру пресечения: коротко
- Шевченковский суд Киева изменил меру пресечения для Андрея Антоненко 30 апреля. С тех пор музыкант будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
- В СИЗО Антоненко был с 3 декабря 2019 года. Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Домашний арест музыкант назвал "маленькой победой" и подчеркнул, что впереди большая битва.
- Малюська пообещал компенсацию Антоненко за время пребывания в СИЗО. "Чем дольше удержание – тем больше компенсация", – подчеркнул Малюська
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