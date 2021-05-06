Час неможливо відшкодувати, – Антоненко про компенсації за перебування у тюрмі
Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, якщо вину Андрія Антоненка не доведуть, він отримає компенсацію за період перебування у СІЗО. Сам обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета вважає, що "час це точно не поверне".
Джерело:24 канал
Про це музикант розповів в ексклюзивному інтерв'ю. Він також зазначив, що поки не думав про питання компенсації – ще рано.
Читайте повністю Коли на твоєму боці правда, її треба вигукувати постійно, – інтерв'ю з Андрієм Антоненком
За його словами, треба почекати, поки весь процес спочатку закінчиться. Зрештою, як він наголосив, той час, коли він перебував у СІЗО це точно не поверне.
Хто відшкодує півтора року перебування у тюрмі, хто? Це неможливо відшкодувати,
– сказав Антоненко.
Він пояснив, що мовиться про той час, коли він міг перебувати з родиною, виконувати свої службові обов'язки для держави та грати концерти.
Антоненку змінили запобіжний захід: коротко
- Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід для Андрія Антоненка 30 квітня. Відтоді музикант перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
- У СІЗО Антоненко був з 3 грудня 2019 року. Його підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- Домашній арешт музикант назвав "маленькою перемогою" і наголосив, що попереду велика битва.
- Малюська пообіцяв компенсацію Антоненку час перебування у СІЗО. "Чим довше утримання – тим більша компенсація", – наголосив Малюська
Поділитися новиною