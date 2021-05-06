Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, якщо вину Андрія Антоненка не доведуть, він отримає компенсацію за період перебування у СІЗО. Сам обвинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета вважає, що "час це точно не поверне".

Про це музикант розповів в ексклюзивному інтерв'ю. Він також зазначив, що поки не думав про питання компенсації – ще рано.

Читайте повністю Коли на твоєму боці правда, її треба вигукувати постійно, – інтерв'ю з Андрієм Антоненком

За його словами, треба почекати, поки весь процес спочатку закінчиться. Зрештою, як він наголосив, той час, коли він перебував у СІЗО це точно не поверне.

Хто відшкодує півтора року перебування у тюрмі, хто? Це неможливо відшкодувати,

– сказав Антоненко.

Він пояснив, що мовиться про той час, коли він міг перебувати з родиною, виконувати свої службові обов'язки для держави та грати концерти.

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