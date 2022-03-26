Во время обстрела Киевщины оккупанты убили мирных людей и уничтожили исторический памятник

В результате обстрела захватчиками Киевщины погибли мирные жители. Россияне также уничтожили исторический памятник. В этой связи правоохранители начали расследование.

При процессуальном руководстве окружных прокуратур Киевщины осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Россияне убили на Киевщине мирных людей

По информации следствия, от артиллерийских ударов оккупационных войск по селам Тарасовка, Требухов и Шевченково Броварского района, а также Бучи погибли 3 мирных жителя. Кроме того, еще 6 получили ранения.

Захватчики открыли огонь из артиллерийского и автоматического оружия по многоквартирным и частным домам в селе Андреевка Бучанского района, Буче, Ирпене, Петропавловской Борщаговке и селах: Тарасовка, Требухов, Лукьяновка и Шевченково Броварского района. Вражеские снаряды повредили или полностью разрушили жилье гражданских.

Россияне обстреливают и населенные пункты в Фастовском и Вышгородском районах.

Оккупанты уничтожили историческую достопримечательность

Вражеские войска уничтожают памятники архитектуры. В частности, в селе Лукьяновка Броварского района россияне разрушили Храм Вознесения Господня – памятник украинской деревянной архитектуры второй половины XIX века.

Прокуроры Киевщины принимают меры для надлежащего документирования военных преступлений страны-агрессора для привлечения виновных к ответственности.

Россияне обстреливают исторические памятники / Фото Офиса генпрокурора

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