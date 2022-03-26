За процесуального керівництва окружних прокуратур Київщини здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Росіяни вбили на Київщині мирних людей

За інформацією слідства, від артилерійських ударів окупаційних військ по селах Тарасівка, Требухів та Шевченкове Броварського району, а також Бучі загинули 3 мирних жителів. Крім того, ще 6 отримали поранення.

Загарбники відкрили вогонь з артилерійської та автоматичної зброї по багатоквартирних та приватних будинках у селі Андріївка Бучанського району, Бучі, Ірпеня, Петропавлівській Борщагівці й селах: Тарасівка, Требухів, Лук'янівка і Шевченкове Броварського району. Ворожі снаряди пошкодили або повністю зруйнували житло цивільних громадян.

Росіяни обстрілюють і населені пункти у Фастівському та Вишгородському районах.

Окупанти знищили історичну пам'ятку

Ворожі війська знищують пам'ятки архітектури. Зокрема, у селі Лук'янівка Броварського району росіяни зруйнували Храм Вознесіння Господнього – пам'ятку української дерев'яної архітектури 2-ї половини XIX століття.

Прокурори Київщини вживають заходів для належного документування воєнних злочинів країни-агресора для притягнення винних до відповідальності.



Росіяни обстрілюють історичні пам'ятки / Фото Офісу генпрокурора

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